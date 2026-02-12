Barbados, Mottley stravince per la terza volta

BRIDGETOWN, 12 FEB - La premier delle Barbados, Mia Amor Mottley, ha ottenuto una storica terza vittoria elettorale consecutiva, con il suo Barbados Labour Party (Blp) che ha conquistato tutti i 30 seggi del Parlamento. Lo spoglio si è concluso nelle prime ore di oggi, confermando il netto dominio del partito di governo e l'uscita di scena del leader dell'opposizione Ralph Thorne. Nel discorso della vittoria, la 60enne Mottley, ha promesso di rafforzare l'azione dell'esecutivo su infrastrutture, sanità e sicurezza stradale, ribadendo l'impegno a ridurre le disuguaglianze sociali. "Siamo qui per rendere la vita delle persone migliore", ha dichiarato, circondata da sostenitori vestiti di rosso. Il voto si è svolto nonostante le critiche dell'opposizione su presunte irregolarità nei registri elettorali, giudicate però infondate dalla commissione elettorale. La premier ha annunciato che domani sarà giornata festiva alle Barbados.