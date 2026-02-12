Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Barbados, Mottley stravince per la terza volta

AA

BRIDGETOWN, 12 FEB - La premier delle Barbados, Mia Amor Mottley, ha ottenuto una storica terza vittoria elettorale consecutiva, con il suo Barbados Labour Party (Blp) che ha conquistato tutti i 30 seggi del Parlamento. Lo spoglio si è concluso nelle prime ore di oggi, confermando il netto dominio del partito di governo e l'uscita di scena del leader dell'opposizione Ralph Thorne. Nel discorso della vittoria, la 60enne Mottley, ha promesso di rafforzare l'azione dell'esecutivo su infrastrutture, sanità e sicurezza stradale, ribadendo l'impegno a ridurre le disuguaglianze sociali. "Siamo qui per rendere la vita delle persone migliore", ha dichiarato, circondata da sostenitori vestiti di rosso. Il voto si è svolto nonostante le critiche dell'opposizione su presunte irregolarità nei registri elettorali, giudicate però infondate dalla commissione elettorale. La premier ha annunciato che domani sarà giornata festiva alle Barbados.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
BRIDGETOWN

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario