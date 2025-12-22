Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Barachini incontra Kyriakou, 'rassicurazioni sul futuro di Gedi'

AA

ROMA, 22 DIC - Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'informazione e all'editoria, Alberto Barachini, ha incontrato in teleconferenza il presidente di Antenna Group, Theodore Kyriakou, in relazione all'ipotesi di acquisto degli asset del Gruppo Gedi. L'esponente del Governo italiano durante il colloquio - informa una nota - "ha posto l'accento sulle questioni fondamentali per l'esecutivo: la tutela dei livelli occupazionali e l'indipendenza editoriale". Kyriakou - prosegue la nota - "ha voluto esprimere a Barachini quanto consideri strategico il suo possibile impegno imprenditoriale in Italia con l'obiettivo di sviluppare le potenzialità internazionali del suo Gruppo, attivo da anni con continuità nel mondo editoriale, con una forte attenzione all'indipendenza delle testate e al pluralismo informativo". L'imprenditore greco - sottolinea ancora la nota - "ha manifestato la sua volontà di valorizzare le risorse del gruppo Gedi con l'obiettivo di un consistente investimento finanziario volto allo sviluppo e alla crescita degli asset con una visione solida per il futuro. Antenna Group prevede di affidare la gestione di eventuali asset a un management italiano locale, nel rispetto delle competenze presenti sul mercato nazionale".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario