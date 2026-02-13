Bangladesh, il partito nazionalista Bnp rivendica la vittoria alle parlamentari

DACCA, 13 FEB - Il Partito nazionalista del Bangladesh (Bnp) ha rivendicato la vittoria nelle prime elezioni parlamentari tenutesi dopo la rivolta che portò alla caduta del regime di ferro della premier Sheikh Hasina nel 2024. "La vittoria era attesa", ha dichiarato Salahuddin Ahmed del Bnp. "Non sorprende che il popolo del Bangladesh abbia riposto la sua fiducia in un partito filo-bangladese capace di realizzare i sogni espressi dai nostri giovani durante le rivolte", ha aggiunto il rappresentante del partito. La coalizione guidata dal partito islamista Jamaat-e-Islami ha messo in dubbio "l'integrità" dei risultati. "Non siamo soddisfatti dell'iter che ha portato ai risultati", ha dichiarato Jamaat in una nota denunciando "ripetute incongruenze o manipolazioni nell'annuncio dei dati provvisori" che "sollevano seri dubbi sull'integrità" del processo elettorale. Gli Stati Uniti si sono congratulati col Bnp guidato da Tarique Rahman per la sua "vittoria storica", ha dichiarato l'ambasciata Usa a Dacca. "Congratulazioni al popolo del Bangladesh per il successo delle elezioni e al Partito nazionalista del Bangladesh e a Rahman per la vostra storica vittoria", si legge nella dichiarazione. "Gli Usa non vedono l'ora di collaborare con voi per realizzare obiettivi comuni di prosperità e sicurezza", viene aggiunto. Il premier indiano Narendra Modi si è congratulato col Bnp per la sua "vittoria decisiva". "Questa vittoria è una testimonianza della fiducia che il popolo bengalese ripone nella vostra capacità di leadership", ha dichiarato Modi in una dichiarazione pubblicata sui social media rivolgendosi a Rahman. "L'India continuerà a sostenere un Bangladesh democratico, progressista e inclusivo", ha aggiunto il premier.