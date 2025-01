Bando Guardia Costiera Trieste a nave in Italia e Paesi ParisMou

TRIESTE, 15 GEN - Un provvedimento di bando (divieto di accesso ai porti italiani e di altri Paesi), è stato emesso dal Nucleo Ispettori Port State Control di Trieste nei confronti di una nave, una general cargo battente bandiera Belize che, negli ultimi mesi in alcuni scali italiani e a Trieste era stata fermata e detenuta con un provvedimento amministrativo dopo ispezioni dell'autorità marittima che avevano riscontrato violazioni alla sicurezza della navigazione. Dopo aver fatto scalo nei giorni scorsi a Trieste, è scattato il provvedimento, che si emette automaticamente alla terza detenzione in 36 mesi. E' un divieto temporaneo, in questo caso per 3 mesi, di accesso a porti e acque territoriali dell'Italia e dei Paesi dell'Unione europea e no, che hanno sottoscritto il Paris M.o.U. (Memorandum of Understanding) del 1982, accordo internazionale sui controlli per la sicurezza della navigazione. Dunque è stato notificato al Comando della nave, all'armatore e ai Paesi aderenti, il divieto di entrata nei porti del Paris MOU, contro la recidività di comportamenti che non rispettano le norme sulla sicurezza della navigazione, della tutela dell' ambiente marino, della salvaguardia della vita umana in mare e delle condizioni di vita e lavoro dei marittimi a bordo. "I risultati del 2024 - sostiene il Capitano di Vascello Luciano Del Prete, Comandante del porto di Trieste e Direttore marittimo del Fvg - testimoniano l'altissimo livello di attenzione e l'efficacia dell'attività ispettiva in materia di sicurezza della navigazione, con 74 ispezioni svolte nell'ambito dei porti del Fvg e con ben 23 provvedimenti di detenzione, i più gravi dei quali deferiti anche alle autorità giudiziarie".