Bandiere palestinesi in testa a uno dei cortei per Askatasuna

Bandiere della Palestina, canzoni pro-Pal e cartelli per chiedere la libertà di Mohammed Hannoun, Dawoud ed Yaser Elasaly - con riferimento all'inchiesta sui fondi ad Hamas - si trovano in testa allo spezzone di corteo che si sta radunando davanti alla stazione di Torino Porta Nuova per la manifestazione nazionale per Askatasuna. "Intifada fino alla vittoria!" ha scandito al microfono una rappresentante dei giovani palestinesi in Italia. Più indietro sventolano le bandiere No Tav, quelle delle associazioni per il Kurdistan e dei movimenti transfemministi. A momento si trovano in strada alcune migliaia di persone. "Se tutte queste gocce si uniscono diventiamo uno tsunami", ha detto un'altra ragazza in testa al corteo, che al momento è fermo in attesa di essere raggiunto dalla parte di attivisti in arrivo da Porta Susa.

