Bandiere Kiev in villaggi etnia ucraina nella russa Kursk
epa04337908 Ukrainian soldier sets up Ukrainian national flag at a checkpoint near Eastern Ukrainian village Nikishino, some 20 kms from village Grabovo, close to the village where the Malaysia Airlines flight MH17 crashed, in Ukraine, 01 August 2014.
ROMA, 24 AGO - Le truppe ucraine hanno installato ieri, in occasione della Giornata della Bandiera nazionale, bandiere blu-gialle nelle terre di etnia ucraina della regione russa di Kursk: lo riporta Ukrainska Pravda. Le bandiere sono state poste dai soldati del battaglione di sistemi senza pilota 'Rugby Team' della 129ma brigata fucilieri meccanizzata nei villaggi di Gornal e Guyevo. Le bandiere "ora sventolano su Gornal e Guyevo, come segno di invincibilità, come promemoria per il nemico: l'Ucraina non dimentica mai e si riprende ciò che le appartiene", ha affermato la brigata su Facebook.
