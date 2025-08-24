Giornale di Brescia
Bandiere Kiev in villaggi etnia ucraina nella russa Kursk

epa04337908 Ukrainian soldier sets up Ukrainian national flag at a checkpoint near Eastern Ukrainian village Nikishino, some 20 kms from village Grabovo, close to the village where the Malaysia Airlines flight MH17 crashed, in Ukraine, 01 August 2014. A group of international experts managed to reach the Malaysia Airlines plane believed to have been shot down on 17 July by pro-Russian separatists in Ukraine, just as the European Union turned up the heat on Moscow with unprecedented economic sanctions. EPA/ROMAN PILIPEY
ROMA, 24 AGO - Le truppe ucraine hanno installato ieri, in occasione della Giornata della Bandiera nazionale, bandiere blu-gialle nelle terre di etnia ucraina della regione russa di Kursk: lo riporta Ukrainska Pravda. Le bandiere sono state poste dai soldati del battaglione di sistemi senza pilota 'Rugby Team' della 129ma brigata fucilieri meccanizzata nei villaggi di Gornal e Guyevo. Le bandiere "ora sventolano su Gornal e Guyevo, come segno di invincibilità, come promemoria per il nemico: l'Ucraina non dimentica mai e si riprende ciò che le appartiene", ha affermato la brigata su Facebook.

ROMA

