Bandiera palestinese avvolge statua Vittorio Emanuele in Duomo

MILANO, 25 APR - Una grossa bandiera palestinese è stata avvolta attorno al monumento dedicato a Vittorio Emanuele II in piazza Duomo a Milano, che per l'occasione è stato circondato di transenne. La piazza intanto si è riempita degli attivisti pro Palestina, prima dell'arrivo del corteo ufficiale per il 25 aprile, per il presidio organizzato dai Giovani Palestinesi e al quale partecipano anche le realtà antagoniste della città. I manifestanti, che hanno fatto sapere questa mattina che non è stato loro "concesso" di parlare dal palco, si sono radunati davanti al sagrato del Duomo intorno alle transenne dove poi si terranno gli interventi.