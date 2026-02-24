Bandiera a mezz'asta e fiori a San Nicola, Bari ricorda l'invasione in Ucraina

BARI, 24 FEB - Bandiera dell'Ucraina a mezz'asta esposta sulla facciata del Comune di Bari e un mazzo di tulipani degli stessi colori della bandiera ucraina deposti dal sindaco, Vito Leccese, ai piedi della statua in bronzo di san Nicola, donata da Putin, che si trova davanti alla Basilica del santo patrono. Così, nel giorno del quarto anniversario dell'invasione russa in Ucraina, la città di Bari rinnova il proprio messaggio di vicinanza e solidarietà al popolo ucraino. "Nel quarto anniversario dell'invasione dell'Ucraina - dice Leccese - torniamo a chiedere con urgenza la soluzione di un conflitto che ha già causato centinaia di migliaia di vittime innocenti. Non vogliamo e non possiamo rassegnarci agli orrori della guerra, dovunque si consumi, né consegnare ai bambini di ogni parte del mondo un presente senza speranza, segnato da morte e devastazione. Ne va della nostra stessa umanità. Da Bari, città del dialogo, città che custodisce le spoglie del santo che unisce Oriente e Occidente, ci uniamo alle preghiere del Papa perché cessi il suono delle bombe e si possa finalmente raggiungere una pace duratura". "I fiori sul basamento della statua di San Nicola - conclude - sono al contempo il segno della nostra solidarietà con il popolo ucraino, che speriamo presto possa a tornare a vivere in pace, e l'auspicio che i governanti di tutto il mondo scelgano finalmente le ragioni del dialogo e della diplomazia".