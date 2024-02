Bandecchi indagato per diffamazione ad assessore Umbria

TERNI, 21 FEB - Stefano Bandecchi, è indagato per diffamazione ai danni dell'assessore regionale alla sanità dell'Umbria, Luca Coletto, per alcune frasi pronunciate in una conferenza stampa e relative alla costruzione del nuovo stadio da parte della Ternana calcio della quale era legale rappresentante, prima quindi di essere eletto sindaco. Reato che gli è contestato nell'avviso di conclusione delle indagini, atto notificato dal pubblico ministero quando ritiene di non dover procedere all'archiviazione del procedimento. La notizia è riportata dal Messaggero. L'accusa è relativa a dichiarazioni fatte da Bandecchi il 14 novembre del 2022. L'indagine, dopo una denuncia dell'assessore regionale, ha riguardato tra l'altro una frase riferita al progetto clinica-stadio bocciato dalla Regione. Bandecchi aveva parlato di "angherie della Regione dove ci sono stati venticinque pareri positivi e uno negativo, di uno che arriva dal Veneto e non ha mai lavorato un giorno in tutta la sua vita". Per la procura di Terni un "implicito ma inequivocabile riferimento" a Coletto e alla sua qualifica di responsabile della sanità regionale.