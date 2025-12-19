Banca del Giappone aumenta tassi di interesse allo 0,75%

TOKYO, 19 DIC - La Banca del Giappone (BoJ) decide un aumento dei tassi di interesse, in linea con le stime degli analisti, dopo i segnali rassicuranti che arrivano dall'inflazione. Al termine della riunione il comitato guidato dal governatore Kazuo Ueda ha votato con una decisione unanime per un rialzo del costo del denaro di un quarto di punto, allo 0,75%, portando i tassi ai massimi in 30 anni, dal 1995, quando il Paese del Sol Levante era nel pieno della "decade perduta" (Lost decade), seguita allo scoppio della bolla immobiliare e finanziaria dei primi anni '90, e l'inizio della deflazione strutturale.