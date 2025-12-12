Banca centrale russa, causa a Euroclear alla corte arbitrale di Mosca sugli asset

ROMA, 12 DIC - La Banca Centrale di Russia ha intentato una causa contro Euroclear presso la Corte Arbitrale di Mosca. Lo riporta la Tass. "In relazione alle azioni illegali del depositario Euroclear, che stanno causando perdite alla Banca di Russia, nonché in relazione ai meccanismi ufficialmente esaminati dalla Commissione Europea per l'utilizzo diretto o indiretto degli asset russi senza il nostro consenso, la Banca di Russia sta intentando una causa presso la Corte Arbitrale di Mosca contro il depositario Euroclear per ottenere il risarcimento dei danni causati alla Banca di Russia", si legge in un comunicato. "La pubblicazione e l'attuazione dei regolamenti annunciati sul sito web ufficiale della Commissione Europea comporteranno la contestazione incondizionata da parte della Banca di Russia di qualsiasi azione diretta o indiretta che comporti l'utilizzo non autorizzato dei beni della Banca di Russia in tutte le autorità competenti disponibili, inclusi tribunali nazionali, organi giudiziari di Stati esteri e organizzazioni internazionali, tribunali arbitrali e altri organi giudiziari internazionali, con conseguente esecuzione delle decisioni giudiziarie nel territorio degli Stati membri delle Nazioni Unite", si legge nella dichiarazione.