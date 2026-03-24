Bambino su monopattino investito e ferito a Torino

TORINO, 24 MAR - Un bambino di circa 5 anni è stato investito questa mattina a Torino mentre attraversava la strada su un monopattino giocattolo. L'incidente è avvenuto intorno alle 12 in via Lessona, all'angolo con via Monte Grappa. Sul posto è intervenuto il 118, con l'ambulanza di Azienda Zero, che ha soccorso il piccolo e lo ha trasportato all'ospedale infantile Regina Margherita in codice giallo. In un primo momento le sue condizioni erano apparse più preoccupanti, ma non risulterebbero gravi. L'automobilista si è fermato subito dopo l'impatto. La polizia locale è intervenuta per i rilievi e sta ricostruendo la dinamica dell'incidente.