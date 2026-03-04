Giornale di Brescia
Bambino di due anni vaga in strada a Sassuolo, trovato dai vigili

BOLOGNA, 04 MAR - Un bambino di due anni è stato trovato ieri dalla polizia locale a Sassuolo (Modena), su segnalazione di passanti, mentre vagava solo in un tratto dove passano diverse macchine, tra via Gorrieri e via Ancora. "Un episodio - dice il sindaco Matteo Mesini - che dimostra quanto sia fondamentale la rete del controllo di vicinato. La collaborazione attiva tra residenti e forze dell'ordine è il cuore pulsante della sicurezza urbana: essere sentinelle attente del proprio quartiere significa prendersi cura gli uni degli altri". Gli agenti dopo pochi minuti hanno individuato l'abitazione del piccolo e lo hanno riconsegnato alla madre.

BOLOGNA

