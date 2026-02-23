Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Bambino di cinque mesi ferito nel Torinese, indagini a 360 gradi

AA

TORINO, 23 FEB - Nessuna ipotesi viene al momento esclusa dai carabinieri che stanno indagando sul caso del bambino di cinque mesi rimasto ferito in casa a Chieri venerdì scorso. La madre, che subito dopo l'intervento di 118 e militari della compagnia locale aveva riferito di un incidente, è stata risentita, a quanto si apprende, nelle scorse ore. Gli investigatori vogliono ricostruire con esattezza quanto accaduto nell'abitazione. In base a una prima versione fornita dai genitori ai militari dell'Arma, il piccolo era in braccio alla madre quando la donna è stata colta da un malore e il bambino ha sbattuto la testa. Le indagini sono coordinate dalla procura di Torino, e al momento nessuna persona risulta indagata.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
TORINO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario