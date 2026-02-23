Bambino di cinque mesi ferito nel Torinese, indagini a 360 gradi

TORINO, 23 FEB - Nessuna ipotesi viene al momento esclusa dai carabinieri che stanno indagando sul caso del bambino di cinque mesi rimasto ferito in casa a Chieri venerdì scorso. La madre, che subito dopo l'intervento di 118 e militari della compagnia locale aveva riferito di un incidente, è stata risentita, a quanto si apprende, nelle scorse ore. Gli investigatori vogliono ricostruire con esattezza quanto accaduto nell'abitazione. In base a una prima versione fornita dai genitori ai militari dell'Arma, il piccolo era in braccio alla madre quando la donna è stata colta da un malore e il bambino ha sbattuto la testa. Le indagini sono coordinate dalla procura di Torino, e al momento nessuna persona risulta indagata.