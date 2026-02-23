Giornale di Brescia
Bambino di cinque mesi ferito in casa nel Torinese, resta gravissimo

TORINO, 23 FEB - Resta ancora ricoverato in condizioni molto gravi all'ospedale Regina Margherita di Torino il bambino di cinque mesi rimasto ferito in casa a Chieri venerdì scorso. Sono in corso accertamenti dei carabinieri, coordinati dalla procura, per far luce su quanto accaduto. In base a una prima versione fornita ai militari dell'Arma dai genitori, il piccolo era in braccio alla madre quando la donna è stata colta da un malore e il bambino ha sbattuto la testa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Chieri e i sanitari del 118, per soccorrere sia la donna che il piccolo.

Argomenti
TORINO

