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Bambino di 4 anni al telefono di casa aiuta sanitari a salvare la mamma

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ADRIA, 24 MAR - Le indicazioni di un bambino di 4 anni hanno aiutato, al telefono, i sanitari a capire il pericolo che stava attraversando una donna priva di sensi per aver inalato monossido di carbonio e ad intervenire in tempo per salvarla. E' accaduto ad Adria (Rovigo), come riferisce Il Gazzettino, dove il 118 si è attivato dopo la chiamata del datore di lavoro della donna, preoccupato per non averla vista arrivare in ufficio. I medici, quindi, hanno telefonato all'utenza domestica della donna sentendosi rispondere da una voce infantile e scoprendo che dall'altra parte del filo c'era un bambino di 4 anni. Con estrema capacità l'infermiera è riuscita a instaurare un dialogo con il piccolo, e attraverso semplici domande ha compreso che la donna era riversa a terra sul pavimento, priva di sensi. E' scattato l'intervento che ha visto oltre al Suem anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'abitazione, mentre madre e figlio sono stati portati in ospedale in tempo utile per evitare una tragedia.

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