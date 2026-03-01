Giornale di Brescia
Bambina di 7 anni cade da seggiovia, salvata da neve fresca

LECCO, 01 MAR - Momenti di paura questa mattina nella stazione sciistica dei Piani di Bobbio (Lecco), dove una bambina di 7 anni è precipitata da una seggiovia, compiendo un volo di circa 3 metri. Nonostante la caduta, le conseguenze per la piccola sono state minime, grazie alla neve fresca sottostante, che ha attutito il colpo. Il padre, accortosi che la piccola stava scivolando fuori dal proprio posto, ha cercato di afferrarla per il giubbotto, ma non ci è riuscito. E' stato dato l'allarme e la piccola - poi comunque accompagnata al pronto soccorso per accertamenti - è stata trovata in buone condizioni dal medico accorso con i soccorritori di pronto intervento. Il comprensorio in quota dei Piani di Bobbio si trova in Valsassina ed è il più noto e frequentato della provincia di Lecco.

