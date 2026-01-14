Giornale di Brescia
Balza l'interscambio commerciale della Cina, +3,8% nel 2025

PECHINO, 14 GEN - Il commercio estero di beni della Cina ha raggiunto nel 2025 i 45.470 miliardi di yuan (6.510 miliardi di dollari), in crescita del 3,8% su base annua, secondo i dati denominati in renminbi diffusi dall'Amministrazione generale delle Dogane. Le esportazioni, in particolare, sono cresciute del 6,1%, mentre le importazioni sono aumentate dello 0,5%. Il valore del commercio estero ha aggiornato i livelli record del Dragone, superando per la prima volta la soglia dei 45.000 miliardi di yuan, consentendo alla Repubblica popolare di rimanere il più grande trader di beni su scala globale.

PECHINO

