Ballando con le stelle, trionfa Andrea Delogu con Nikita Perotti

ROMA, 21 DIC - Andrea Delogu, in coppia con Nikita Perotti, ha vinto la ventesima edizione del dance show condotto da Milly Carlucci, 'Ballando con le stelle', su Rai1. Sconfitti in finale Francesca Fialdini e Giovanni Pernice. Terzi classificati Barbara D'Urso, in coppia con Pasquale La Rocca, e Fabio Fognini in coppia con Giada Lini. La finale si è conclusa poco prima delle due di notte. Secondo gli esperti Sisal, la favorita era Francesca Fialdini.

ROMA

