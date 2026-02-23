Balenottera avvistata nel porto di Napoli, stop agli aliscafi

NAPOLI, 23 FEB - Sorpresa nel porto di Napoli questa mattina dove è spuntato un cetaceo, probabilmente una balenottera. Il grosso mammifero è comparso all'improvviso nell'area del Molo Beverello arrivando a nuotare sin quasi sotto le banchine dove operano abitualmente i mezzi veloci per Ischia, Capri e Procida. Sul posto sono arrivati, dopo poco l'avvistamento, un gommone ed un altro battello della Guardia Costiera che stanno sorvegliando da vicino l'animale che intanto si tuffa e riemerge dall'acqua, per la curiosità di decine di persone che ne stanno ammirando le evoluzioni da terra. Secondo le prime testimonianze si tratterebbe di un esemplare di almeno otto metri di lunghezza, verosimilmente giovane, che potrebbe aver perso l'orientamento o ha provato a seguire qualche nave in entrata nell'approdo partenopeo. L'autorità marittima intanto ha bloccato tutti gli aliscafi in partenza o in arrivo per le isole mentre sul posto sono attesi gli specialisti della stazione zoologica Anton Dohrn che affiancheranno gli uomini della Capitaneria di Porto per provare a riportare al largo la balenottera senza danni, sperando intanto che l'animale non sia ferito