Balboni (Fdi), sul terzo mandato vertice al rientro di Meloni

ROMA, 17 GIU - "Da quello che so io ci deve essere un vertice di maggioranza quando rientra Giorgia Meloni" dal G7 in corso in Canada. Non c'è una "questione ideologica se c'è una proposta la valuteremo, per ora stiamo solo facendo discussioni accademiche". Così il presidente della commissione Affari costituzionali del Senato Alberto Balboni a proposito del terzo mandato per i presidenti di Regione a margine della seduta della commissione a Palazzo Madama, dopo che è stato concesso alla Lega un rinvio di una settimana alla presentazione degli emendamenti al ddl sui consiglieri regionali. Bisogna vedere "cosa decide il vertice di maggioranza e cosa dice in concreto la proposta, se ci sarà" sul terzo mandato.