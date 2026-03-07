Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Bahrein, 'raid iraniano ha causato incendio a vari edifici di Manama'

AA

(ANSA-AFP) - MANAMA, 07 MAR - Un attacco iraniano ha causato un incendio nella capitale del Bahrein, Manama, danneggiando una casa e altri edifici: lo ha affermato il ministero dell'Interno senza specificare se ci siano state vittime. "L'aggressione iraniana ha causato un incendio e danni materiali a una casa e a diversi edifici circostanti a Manama", ha affermato il ministero. "La Protezione Civile sta adottando le misure necessarie per spegnere l'incendio". (ANSA-AFP).

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario