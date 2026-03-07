Bahrein, 'raid iraniano ha causato incendio a vari edifici di Manama'

(ANSA-AFP) - MANAMA, 07 MAR - Un attacco iraniano ha causato un incendio nella capitale del Bahrein, Manama, danneggiando una casa e altri edifici: lo ha affermato il ministero dell'Interno senza specificare se ci siano state vittime. "L'aggressione iraniana ha causato un incendio e danni materiali a una casa e a diversi edifici circostanti a Manama", ha affermato il ministero. "La Protezione Civile sta adottando le misure necessarie per spegnere l'incendio". (ANSA-AFP).