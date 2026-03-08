Giornale di Brescia
Bahrein, 'civili feriti e case danneggiate per un drone dell'Iran'

MANAMA, 09 MAR - Diverse persone sono rimaste ferite oggi in un attacco con un drone iraniano sull'isola di Sitra, in Bahrein. Lo ha reso noto il ministero degli Interni, mentre i giornalisti dell'Afp hanno riferito di due forti esplosioni. "A seguito della palese aggressione iraniana, sono stati segnalati diversi feriti tra i cittadini, uno dei quali grave, e diverse case a Sitra sono state danneggiate a seguito di un attacco con drone", ha precisato il ministero.

MANAMA

