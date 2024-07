Bagarre in Consiglio Liguria, opposizioni 'Elezioni subito'

GENOVA, 16 LUG - Bagarre in Consiglio regionale per la richiesta del consigliere pentastellato Ugolini di leggere una lettera rivolta al Consiglio regionale in generale. La consigliera Lilli Lauro (Lista Toti) si è opposta dicendo che le regole non lo consentono. Il presidente Medusei ha chiamato la votazione che ha respinto la richiesta di lettura del documento. A quel punto i consiglieri di minoranza si sono alzati esibendo cartelli con scritto 'Elezioni subito'. Medusei ha invitato senza successo la minoranza ad abbassare i cartelli poi ha sospeso la seduta, che è ripresa dopo 5 minuti.