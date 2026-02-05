Bagarre in Aula della Camera alla commemorazione delle vittime di Minneapolis

ROMA, 05 FEB - Tensione con urla in Aula tra i deputati durante la commemorazione delle vittime di Minneapolis. "Non si è mai vista una commemorazione ad horas che sa tanto di provocazione. Se questo ricordo dei morti di Minneapolis serve ad attirare la maggioranza in una trappola dialettica, il tentativo è fallito dall'origine. Voi volete alzare una cortina fumogena sui fatti di Torino su cui stiamo ancora aspettando parole inequivocabili", ha affermato la deputata della Lega Simonetta Matone. Parole che hanno suscitato urla e proteste tra le opposizione. A quel punto Matone avrebbe dato dei "fascisti" ai deputati di minoranza che la stavano interrompendo. "Deputata Matone - le ha, infatti, detto il presidente di turno, Sergio Costa -, non si puo' sentire l'accusa di fascisti a qualcuno in quest'Aula". "Vergognati", le urla che si sono levate dai banchi di centrosinistra, con un dem che avrebbe urlato frasi che facevano riferimento a "Kirk" e "Vannacci"