Bachelet al voto, 'la violenza contro le donne è inaccettabile'

SANTIAGO DEL CILE, 27 OTT - L'ex presidente del Cile (2006-2010 e 2014-2018), Michelle Bachelet, ha votato presso la scuola Teresiana Enrique de Ossó nel comune di La Reina, oltre 100mila abitanti nella regione metropolitana della capitale Santiago. Dopo avere depositato la sua scheda nell'urna per le elezioni amministrative che si celebrano questo fine settimana nel Paese andino, la leader socialista ha risposto alle domande della stampa sul caso di stupro in cui è indagato Manuel Monsalve, l'ex sottosegretario all'Interno del governo del presidente Gabriel Boric. "Il caso è estremamente grave e, ora, la giustizia dovrà indagare e portare alla luce tutta la verità. La violenza contro le donne è inaccettabile. In ogni incarico da me ricoperto ho sempre lottato contro di essa e continuerò a farlo. Ci deve essere giustizia, a qualsiasi costo", ha dichiarato ai media locali Bachelet. Bachelet ha aggiunto che "queste elezioni (amministrative) impattano direttamente sulla vita della gente, il comune è dove i cittadini vanno a chiedere le cose di cui hanno bisogno" e, per questo, "è molto importante che le persone votino", anche se "tutto quello che abbiamo visto, non solo il caso (Monsalve) ma anche sindaci in carcere e accusati di corruzione, fa sì che i cittadini abbiano pochissima fiducia nel mondo della politica".