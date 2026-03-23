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Bachelet, al referendum vittoria come quella della lotta partigiana

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ROMA, 23 MAR - "Sembra proprio che il NO abbia vinto, io sono molto contento" di questa "battaglia per la difesa dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura". "Sono contento - ha aggiunto - e penso sia una vittoria come quella della lotta partigiana o del referendum con pochissimo margine tra monarchia a Repubblica e non per noi ma anche per tutti quelli del SI', perché è una garanzia per tutti i cittadini e tutti saranno contenti nel lungo periodo che abbia vinto il NO". Così Giovanni Bachelet, presidente del Comitato Società Civile per il No, ai microfoni del Tg1.

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