Baby gang terrorizzava Sassari con rapine e pestaggi, 2 arresti e 5 indagati

SASSARI, 25 FEB - La polizia di Stato ha sgominato una banda di minorenni che da settimane terrorizzava il rione Monte Rosello e il centro di Sassari, con rapine, pestaggi, furti con spaccata nei negozi. Due minori sono stati arrestati oggi all'alba dagli agenti della Squadra mobile della Questura sassarese, che ha agito in collaborazione con il reparto Prevenzione crimine Sardegna, in esecuzione di ordinanze di misure cautelari emesse dal Tribunale per i minorenni di Sassari. Altri cinque sono indagati e hanno subito perquisizioni personali e domiciliari. La gang, denominata "La banda del Monte", secondo quanto hanno appurato gli ispettori della Squadra mobile, coordinati dal dirigente Michele Mecca, si è resa responsabile di numerosi reati e agiva in maniera organizzata. Gli agenti, tramite pedinamenti e visionando le immagini registrate dalle varie telecamere di videosorveglianza installate in città, hanno ricostruito le azioni della banda. I ragazzi, tutti residenti nel quartiere Monte Rosello, si muovevano in gruppetti per compiere le loro azioni: pestaggi, con le vittime costrette anche al ricovero ospedaliero per curare ferite e fratture, molestie sessuali nei confronti di ragazze, rapine a danno di coetanei e di alcuni negozi in varie parti della città. Tutto era coordinato e compiuto secondo le linee imposte dai due ragazzi arrestati, che agivano da leader della banda.