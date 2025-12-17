Giornale di Brescia
Baby gang nel Bresciano, sequestrate armi e bombole di azoto

BRESCIA, 17 DIC - Taser, tirapugni, pistole giocattolo modificate e coltelli, oltre a bombole di "gas esilarante" usato come droga. È quanto hanno sequestrato i carabinieri in una serie di perquisizioni domiciliari effettuate in provincia di Brescia, nei comuni di Brescia, Villa Carcina, Sarezzo e Concesio nell'ambito dell'inchiesta che lunedì ha portato all'arresto di otto ragazzi, tutti minori all'epoca dei fatti e componenti di una baby gang. I militari della Compagnia di Gardone Val Trompia, operando nei confronti di soggetti maggiorenni e minorenni, hanno rinvenuto una pistola a salve con due munizioni, una pistola ad aria compressa, due tirapugni, un taser, due coltelli a serramanico e diverse bombole di protossido di azoto. L'Arma sottolinea "i gravi rischi per la salute, in particolare i possibili danni neurologici, legati al consumo di protossido di azoto al di fuori dell'uso medico".

BRESCIA

