Babbo Natale arriva nella piscina termale più profonda del mondo

MONTEGROTTO TERME (PADOVA), 24 DIC - Babbo Natale è arrivato anche sott'acqua e in particolare nelle acque salsobromoiodiche di Y-40 The Deep Joy, la piscina con acqua termale più profonda del mondo, a Montegrotto Terme, nel Padovano. Nei giorni scorsi Babbo Natale è stato immortalato da Matt Evans, videomaker del gruppo Deep Altitudes, dotato del costume rosso d'ordinanza per la sua immersione di subacquea con le bombole. Ad attenderlo sott'acqua, la Befana. "Babbo Natale e la Befana in versione subacquea sono solo una delle tante sorprese che stanno rendendo indimenticabili i festeggiamenti in Y-40 per tutti i bambini e i tanti turisti che si recano durante le festività a visitarla o a provare un'immersione", racconta l'architetto Emanuele Boaretto, ideatore e progettista della struttura. "Domenica 28 dicembre e 4 gennaio tornerà lo Show delle Sirene ad ingresso gratuito, da vedere dalle finestre e dal tunnel subacqueo alla profondità di 5 metri, mentre le porte di Y-40 saranno aperte durante tutto il periodo delle feste, ad accesso libero per tutti i visitatori, ad eccezione del giorno di Natale e di Capodanno".