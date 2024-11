Azione inaugura sede a Roma, Calenda 'mio impegno per la città'

ROMA, 06 NOV - In una sala gremita è stata inaugurata la prima sede di Azione a Roma, presente anche il leader del partito, Carlo Calenda. La nuova struttura, che si trova all'interno di un palazzo, su due piani, si trova in via Sardegna 29, a due passi dalla centralissima via Veneto. Flavia De Gregorio, capogruppo di Azione in Comune, Alessio D'Amato, capogruppo del partito in Regione, il deputato Fabrizio Benzoni, Valerio D'Angeli che rappresenta gli under 30 di Azione e l'ex parlamentare Stefano Pedica, hanno sottolineato unanimemente quanto questa "casa comune" sia stata fortemente voluta e fosse attesa da tempo "ci mancava e sarà un luogo nel quale incontrarci, confrontarci, vederci spesso". C'è già un primo appuntamento e altri ne seguiranno: si parte il 12 novembre alle 18, con un incontro dedicato al lavoro al quale prenderanno la parola, tra gli altri, i giovani di Azione, Alessio D'Amato, Fabrizio Benzoni e la deputata Giulia Pastorino. Tra i prossimi impegni, nei nuovi spazi, anche la prosecuzione della raccolta di firme per il nucleare. L'occasione per l'inaugurazione della nuova struttura è stata fornita dalla diretta elettorale televisiva iniziata ieri sera per l'elezione del nuovo presidente degli Usa e seguita da molti dei presenti fino a tarda ora. "Abbiamo inaugurato questa sede con esponenti locali, nazionali, simpatizzanti e giovanissimi, sono molto soddisfatto. Riprenderà il mio interessamento diretto sui temi della città sia perchè sono molto preoccupato da quanto vedo sia perchè si avvicinano le elezioni e c'è un lavoro di rilancio da fare su tutta Roma, nei municipi, con un coinvolgimento personale che intendo avere nei prossimi mesi", ha detto il leader di Azione Carlo Calenda.