Azienda trasporti non versava Inps a dipendenti, sequestro da un milione

CAMPOBASSO, 19 GEN - Sequestro preventivo da più di un milione di euro eseguito a Campobasso dalla Guardia di Finanza nei confronti di una società del trasporto pubblico extraurbano. Il provvedimento è stato emesso dal giudice delle indagini preliminari del capoluogo molisano, il legale rappresentante dell'azienda è stato denunciato per aver omesso di versare ritenute certificate. Nel dettaglio sono stati sequestrati 157mila euro in contanti, 56 immobili (tra questi anche appezzamenti di terreno) per un valore di circa 490mila euro, 3835 azioni che complessivamente equivalgono a oltre 383mila euro. Gli inquirenti hanno accertato che l'azienda tratteneva ogni mese, dalle buste paga dei dipendenti, le quote contributive destinate all'Inps, somme indispensabili per finanziare le pensioni e contabilizzare i contributi dei lavoratori, ma poi queste somme non venivano versate all'ente previdenziale. "Si tratta di risorse sottratte a un sistema già sotto pressione e quindi in difficoltà - ha evidenziato il procuratore Nicola D'Angelo -. In questa vicenda sono coinvolti circa 200 lavoratori, all'oscuro di tutto". La decisione del giudice di congelare beni e disponibilità per un milione di euro è stata presa per il rischio di disperdere le risorse nel corso del procedimento anche perchè la società è operativa. "Questa operazione - ha rimarcato il procuratore capo - testimonia l'efficacia del lavoro congiunto di Guardia di Finanza e autorità giudiziaria per contrastare l'economia illegale a tutela delle regole del mercato, degli imprenditori e dei lavoratori onesti, il tutto in un'ottica di deterrenza e recupero alla collettività di quanto illecitamente acquisito".