Azienda dolciaria chiusa in Irpinia, 'ok dai successivi controlli di Nas e Asl'

NAPOLI, 15 APR - Lo scorso 2 aprile erano scattati i sigilli per un'azienda dolciaria della Valle Caudina, in provincia di Avellino: gravi violazioni delle norme igienico-sanitarie l'accusa scaturita dalla denuncia presentata dai dirigenti scolastici e dai genitori di studenti napoletani in gita in Irpinia i quali sostennero di aver acquistato uova di cioccolato con la presenza di vermi. I prodotti riconducibili allo stesso lotto furono sequestrati e inviati all'Istituto zooprofilattico del Mezzogiorno di Portici per essere analizzati. Oggi la Chocolate Farm S.r.l., società titolare dell'azienda, rende noto che a seguito degli accertamenti svolti da Nas e Asl, l'Istituto Zooprofilattico ha escluso la presenza di corpi estranei, di contaminazioni microbiologiche; di alterazioni o adulterazioni dei prodotti.