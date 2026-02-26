Azienda del giovane precipitato, 'volevi spaccare il mondo'

TRIESTE, 26 FEB - "Ieri abbiamo perso un amico, un figlio, un socio, una persona che più di tutte adorava la nostra azienda", "una persona che con determinazione e voglia di spaccare il mondo si dedicava alla continua formazione di tutti i nostri lavoratori". E' il post, con una foto, pubblicato questa mattina sui social di InQuota Fvg, la ditta dove lavorava Tommaso Andreuzza, il 27enne triestino morto ieri mentre stava lavorando sopra la copertura di un cantiere a Monfalcone, caduto da un' altezza di 20 metri. "Tu che ci hai fatto conoscere in ogni cantiere per serietà e sicurezza, educazione e sorriso. Tu che sei con noi da quando avevi solo 19 anni che con testardaggine ci hai detto 'io voglio lavorare qui'. Tu che - ricorda ancora la ditta - in veste di babbo natale hai lasciato un sorriso a tutti i bambini del Burlo. Tu che ti sei fatto voler bene da tutti ... Tommaso tutti noi ti vogliamo un mondo di bene e sai che noi siamo sempre affianco a te e tu affianco a ogni nostro passo. Siamo distrutti e vicini alla tua Famiglia e compagna".