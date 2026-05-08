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Axios, Vance incontra il premier del Qatar alla Casa Bianca

ll vicepresidentte americano JD Vance è impegnato alla Casa Bianca col premier del Qatar, lo sceicco Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, avendo in agenda la discussione dei negoziati in corso con l'Iran. I qatarioti, ha riferito Axios, rappresentano un canale di comunicazione riservato fondamentale tra gli Stati Uniti e l'Iran nel complesso dialogo per porre fine alla guerra, in base a quanto riferito da un funzionario statunitense.

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