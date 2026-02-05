Axios, Usa-Russia vicini alla proroga del trattato New Start

WASHINGTON, 05 FEB - Gli Stati Uniti e la Russia sono vicini a un accordo per prorogare il trattato sul controllo degli armamenti New Start, in scadenza giovedì, secondo quanto riferito ad Axios da tre fonti a conoscenza dei negoziati. Due delle fonti hanno precisato che la bozza di accordo necessita ancora dell'approvazione di entrambi i presidenti. Una terza fonte ha confermato che i negoziati si sono svolti nelle ultime 24 ore ad Abu Dhabi, ma non ha confermato il raggiungimento di un accordo.