Axios, 'Usa riconoscerebbero Crimea e Donbass russi'

WASHINGTON, 19 NOV - Secondo il piano di pace Usa per l'Ucraina, gli Stati Uniti e altri Paesi riconoscerebbero Crimea e Donbass come territori legittimamente russi, ma l'Ucraina non sarebbe obbligata a farlo. Lo scrive Axios. Un funzionario ucraino ha dichiarato che il piano include anche limitazioni sulla dimensione dell'esercito ucraino e sulle sue armi a lungo raggio in cambio delle garanzie di sicurezza statunitensi.

Argomenti
WASHINGTON

