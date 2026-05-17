WASHINGTON, 17 MAG - Donald Trump terrà una riunione sull'Iran nella Situation Room con il suo team di alto livello per la sicurezza nazionale martedì. Lo riferiscono ad Axios due funzionari americani. Lo scopo del meeting sarà discutere le opzioni per una ripresa dell'operazione militare.
Axios, Trump convoca martedì la Situation Room per discutere le opzioni militari
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