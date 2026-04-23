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Axios, Trump all'incontro tra gli ambasciatori di Israele e Libano

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WASHINGTON, 23 APR - Il presidente americano Donald Trump parteciperà a una parte dell'incontro tra gli ambasciatori di Israele e Libano alla Casa Bianca, in programma oggi, secondo quanto riferito da un alto funzionario Usa. Lo riferisce Barak Ravid di Axios in un post su X. Il tycoon "saluterà" i due ambasciatori, impegnati nel secondo ciclo di colloqui, parte degli sforzi per definire un cessate il fuoco e un eventuale accordo di pace.

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