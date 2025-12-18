Axios, 'TikTok ha firmato l'accordo per vendere la sua attività in Usa'
AA
WASHINGTON, 18 DIC - TikTok ha firmato un accordo per vendere la sua entità statunitense a una joint venture controllata da investitori americani, secondo un memo interno visionato da Axios. L'accordo metterebbe fine a una saga durata anni per costringere la casa madre cinese di TikTok, ByteDance, a cedere le operazioni statunitensi a proprietari nazionali, al fine di attenuare le preoccupazioni sulla sicurezza nazionale. La chiusura dell'operazione è prevista per il 22 gennaio, secondo un memo interno inviato dall'amministratore delegato Shou Chew.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
