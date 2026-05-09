Axios, Rubio e Witkoff incontrano premier Qatar per accordo con l'Iran

(vedi servizio delle ore 19.59) WASHINGTON, 09 MAG - Il segretario di Stato americano Marco Rubio e l'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff hanno incontrato oggi a Miami il premier del Qatar, lo sceicco Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, nell'ambito degli sforzi per raggiungere un accordo sulla chiusura del conflitto in Iran. Lo riferisce Axios, in base a due fonti a conoscenza dei fatti. Ieri lo sceicco ha incontrato alla Casa Bianca il vicepresidente JD Vance. Usa e Iran stanno negoziando un memorandum di una sola pagina e 14 punti per terminare il conflitto e stabilire un quadro di riferimento per trattative più dettagliate. Il Qatar sta svolgendo un ruolo di mediazione primario.