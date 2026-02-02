Axios, incontro Witkoff-Araghchi venerdì a Istanbul

WASHINGTON, 02 FEB - L'inviato Usa Steve Witkoff e il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi dovrebbero incontrarsi venerdì a Istanbul per discutere di un possibile accordo sul nucleare. Lo scrive Axios citando due fonti informate sui fatti. Una terza fonte a conoscenza dei preparativi ha affermato che un incontro venerdì rappresenterebbe "lo scenario migliore", ma ha avvertito che nulla è definitivo finché non si concretizza. Questo sarebbe il primo incontro tra funzionari statunitensi e iraniani dal fallimento dei negoziati e dalla guerra di 12 giorni dello scorso giugno.