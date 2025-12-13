Axios, 'gli Usa pronti a garanzia su art.5 Nato con voto del Congresso'

ROMA, 13 DIC - I negoziati sulle garanzie di sicurezza che l'Ucraina riceverebbe dagli Usa e dall'Europa hanno compiuto progressi significativi: lo scrive Axios sostenendo che un alto funzionario statunitense ha affermato che l'amministrazione Trump è disposta a fornire all'Ucraina una garanzia basata sull'articolo 5 della Nato, che sarebbe approvata dal Congresso e sarebbe giuridicamente vincolante. "Vogliamo dare agli ucraini una garanzia di sicurezza che non sia un assegno in bianco da un lato, ma che sia sufficientemente solida dall'altro. Siamo disposti a sottoporla al voto del Congresso", ha affermato il funzionario statunitense a Axios.