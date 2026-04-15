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Axios, Dem presentano risoluzione d'impeachment contro Hegseth

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ROMA, 15 APR - I Dem della Camera presenteranno oggi cinque articoli di impeachment contro il segretario alla Difesa Pete Hegseth, accusandolo di abuso di potere, crimini di guerra e altri gravi illeciti. Lo scrive Axios, sottolineando che la misura non ha praticamente alcuna possibilità di essere approvata in questo Congresso, ma è l'ultimo segnale che i Dem si sono compattati attorno a Hegseth come loro nuovo principale bersaglio nel governo Trump. In precedenza, i Dem avevano spinto per l'impeachment dell'ex segretaria alla Sicurezza Interna Kristi Noem e dell'ex procuratrice generale Pam Bondi, entrambe rimosse da Trump negli ultimi mesi. Con i suoi scandali di lunga data e ora il conflitto con l'Iran, Hegseth è un candidato ideale per diventare il nuovo "spauracchio" del partito. La risoluzione di impeachment di sette pagine, una copia della quale è stata ottenuta per la prima volta da Axios, si concentra principalmente sulle operazioni statunitensi in Iran, sullo scandalo "Signalgate" e sulla presunta cattiva condotta personale di Hegseth. "Questo è solo un altro Democratico che cerca di attirare l'attenzione mentre il Dipartimento della Guerra ha raggiunto in modo deciso e schiacciante gli obiettivi del Presidente in Iran", ha dichiarato la portavoce del Pentagono Kingsley Wilson in una nota ad Axios. Hegseth "continuerà a proteggere la patria e a promuovere la pace attraverso la forza", ha aggiunto.

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