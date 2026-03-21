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Axios, 007 Usa-Israele ritengono che Mojtaba Khamenei sia vivo

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ROMA, 21 MAR - Gli Stati Uniti e Israele dispongono di informazioni di intelligence che suggeriscono che Mojtaba sia vivo. Lo scrive Axios spiegando che tra le prove ci sono tentativi di funzionari iraniani di organizzare incontri di persona con la guida suprema, senza successo, per motivi di sicurezza. "Non abbiamo prove che sia davvero lui a impartire gli ordini", ha detto un alto funzionario israeliano ad Axios. "È più che strano. Non crediamo che gli iraniani si sarebbero presi la briga di scegliere un uomo morto come guida suprema, ma allo stesso tempo non abbiamo prove che sia lui a prendere le redini", ha detto un funzionario Usa.

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