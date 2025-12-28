Giornale di Brescia
Italia e Estero

Avvolto dalle fiamme mentre cucina, anziano muore a Messina

MESSINA, 28 DIC - A Messina un uomo di 78 anni, Pasquale Scimone, con difficoltà a deambulare, è morto avvolto dalle fiamme mentre stava cucinando nel suo appartamento del rione Minissale. A dare l'allarme sono stati due vicini, che sono anche riusciti a entrare nell'appartamento, ma per l'uomo non c'era più nulla da fare. Sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia scientifica.

