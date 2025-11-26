Avvocato morì per le cure sbagliate, indagati 8 familiari

BOLZANO, 26 NOV - La Procura di Bolzano starebbe per chiedere, nei prossimi giorni, il rinvio a giudizio per otto indagati accusati di maltrattamenti aggravati in famiglia: si tratta di otto persone che, stando all'ipotesi della Procura, avrebbero fatto pressioni su un loro familiare gravemente malato affinché abbandonasse le cure con la medicina tradizionale per preferire quella omeopatica. Dopo pochi mesi, nell'ottobre 2022, l'uomo, un avvocato sessantenne, morì. Ora i parenti sono accusati di maltrattamenti dai quali sarebbe derivato il decesso dell'uomo. Un'accusa pesante, per la quale rischiano fino a 24 anni di carcere.