Avvocato di Corona, 'anche io rimosso da social, censura gravissima'

MILANO, 07 FEB - "Mi hanno sospeso l'account Instagram, perché non avrei rispettato gli standard di Meta. Poiché io parlo solo di questioni giudiziarie, ovviamente con i dovuti modi, lo considero un atto di censura ancor più grave di quello fatto nei confronti del mio assistito Corona". Lo afferma l'avvocato Ivano Chiesa, difensore di Fabrizio Corona e più in generale storico legale milanese, il quale racconta che oggi ha ricevuto una comunicazione dal colosso del web sulla rimozione del suo profilo social per violazione degli standard della community. "Silenziare i difensori è tipico delle dittature più orribili", ha fatto presente Chiesa.