Avvocato del bimbo trapiantato, Meloni ha detto alla mamma 'avrete giustizia'

NAPOLI, 17 FEB - La premier Giorgia Meloni ha telefonato questa mattina a Patrizia Mercolino, la madre del bimbo di due anni ricoverato in condizioni gravissime dopo aver ricevuto l'impianto di un cuore danneggiato. "Avrete giustizia", ha detto Meloni secondo quanto reso noto dall'avvocato della famiglia, Francesco Petruzzi. La signora Patrizia ha ringraziato la premier, ribadendo che in questo momento la sua priorità "è avere un cuore nuovo per mio figlio, e vederlo tornare a casa guarito".