Avvocati famiglia del bosco, 'nessun contratto con Netflix'

PESCARA, 13 APR - L'avvocato della 'famiglia del bosco' Danila Solinas smentisce le notizie circolate nei giorni scorsi in cui si parlava della possibilità di un contratto con Netflix per la realizzazione di un prodotto televisivo basato sulla storia della coppia anglo-australiana. "Da giorni - scrive in una nota - assistiamo alla falsa diffusione di notizie che non hanno altra finalità se non quella biecamente speculativa: i Trevallion non hanno sottoscritto alcun contratto di cessione di diritti con la piattaforma Netflix né hanno mai discusso di un'azione di risarcimento del danno". "Siffatte condotte - conclude l'avvocato - si traducono, e aggiungono, sofferenza ad un momento di assoluta drammaticità ed in quanto tali meritano ferma censura".